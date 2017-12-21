Волкер: Бойовики розташувалися прямо біля ДФС

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Четвер, 21 грудня 2017, 03:28

Бойовики проросійської терористичної організації "ДНР" розташувалися біля Донецької фільтрувальної станції, яка є важливим об'єктом життєзабезпечення регіону.

Про це повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в twitter.

"Підтримувані Росією сили знаходяться на відстані 500 м від Донецької станції фільтрації води. Потрібне якнайшвидше припинення вогню та відведення важких озброєнь відповідно до Мінських угод", - написав він.

Раніше перший заступник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг після відвідування Донецької та Верхньокальміуської фільтрувальних станцій, заявив, що позиції Збройних сил України і підтримуваних Росією бойовиків угруповання "ДНР" розташовані в небезпечній близькості до ДФС.

При цьому ОБСЄ неодноразово фіксувала вибухи біля ДФС.

Обстріли Донецької фільтрувальної станції загрожують екологічною катастрофою.

Теми: Донбас АТО
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