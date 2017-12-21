Конгрес США затвердив податкову реформу Трампа

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Четвер, 21 грудня 2017, 04:27

Конгрес США прийняв закон про податкову реформу, який передбачає зниження корпоративного податку на прибуток з 35 до 21 відсотка.

Про це пише Радіо Свобода.

Палата представників Конгресу проголосувала на підтримку закону 19 грудня. Тоді ж документ направили в Сенат. Однак через процедурні порушення законопроект направили на повторне голосування в палату представників. Потім документ знову надійшов на розгляд сенаторів.

Податкова реформа, схвалена Конгресом, - найбільша за останні 30 років. Вона передбачає зниження корпоративного податку на прибуток з 35 до 21 відсотка. Зниження податку для підприємців є безстроковим.

Закон передбачає зниження податкового тягаря і для фізичних осіб. Однак деякі послаблення для них закінчаться в 2025 році.

Критики вважають, що податкова реформа призведе до зростання держборгу країни майже до 1,5 трильйонів доларів за 10 років. Однак прихильники реформи розраховують на зростання ВВП через зниження податкового навантаження на бізнес.

Тепер документ має підписати президент США Дональд Трамп. Раніше він заявив, що якщо Конгрес представить йому документ на підпис до 25 грудня, то закон набуде чинності вже в лютому.

Теми: США Трамп податки
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