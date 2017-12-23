У Криму окупанти штрафуватимуть за авто з українськими номерами

З 1 січня 2018 року мешканців анексованого Криму, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські, будуть штрафуватимуть.

Про це заявив начальник кримського управління Головне управління по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС РФ (ГИБДД) Анатолій Борисенко в ефірі радіо "Супутник в Криму", пише РІА "Крим".

Йдеться про машини з українськими номерами, які експлуатуються за дорученням або куплені в кредит або лізинг, зазначив Борисенко.

За його словами, 1 січня спливає термін для "переоформлення транспортних засобів на законних підставах".

Чи може бути цей термін подовжено, він не уточнив.