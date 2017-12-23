В Крыму оккупанты будут штрафовать за авто с украинскими номерами
Суббота, 23 декабря 2017, 10:05
С 1 января 2018 года жителей аннексированного Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать.
Об этом заявил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко в эфире радио "Спутник в Крыму", пишет РИА "Крым".
Речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по доверенности либо куплены в кредит или лизинг, отметил Борисенко.
По его словам, 1 января истекает срок для "переоформления транспортных средств на законных основаниях".
Могут ли этот срок продлить, он не уточнил.