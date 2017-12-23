СБУ перевірить діяльність німецьких компаній у анексованому Криму

Служба безпеки України перевірить інформацію про роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

Про це заявили у прокуратурі АР Крим, пише "Крим.Реалії".

У прокуратурі зазначили, що отримали лист від МінТОТ, у якому повідомляється про "діяльність німецьких компаній в Криму". Отриману інформацію прокуратура направила до СБУ для перевірки.

"Зазначений лист направлено на адресу ГУ СБУ по Криму (з дислокацією у м.Херсон) для перевірки викладених фактів, за результатами розгляду якого буде прийнято відповідне процесуальне рішення", - зазначили у прокуратурі.

Наразі кримінальних проваджень щодо німецьких компаній немає.

Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявило про незаконну діяльність німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

На підтвердження МінТОТ вказало адреси магазинів і представництв вказаних компаній у Криму.

У відповідь на запит DW про діяльність компанії DHL Express в Криму прес-служба компанії заявила, що під час обслуговування своєї глобальної поштової та логістичної мережі суворо дотримується торгівельного законодавства.

Публічних коментарів Adidas і Puma з цього приводу немає.