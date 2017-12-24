Пучдемон закликав Мадрид дозволити йому повернутися в Каталонію

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Неділя, 24 грудня 2017, 03:14

Усунутий від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон закликав іспанський уряд дозволити йому повернутися.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, передає DW.

"Я хотів би якомога швидше повернутися в Каталонію. Це стало б гарною новиною для Іспанії",  сказав Пучдемон в суботу, 23 грудня.

Політик підкреслив, що хоче дістатися до Каталонії до першого засідання обраного нещодавно регіонального парламенту, яке відбудеться 23 січня.

"Я президент регіонального уряду і залишуся ним, якщо іспанська держава поважатиме результати голосування", – зазначив Пучдемон.

Він також наголосив на готовності вислухати будь-яку пропозицію Мадрида, навіть якщо в ній не йтиметься про незалежність Каталонії.

Як повідомлялося, Пучдемон перебуває у Брюсселі.

Як відомо, партії, які підтримують незалежність Каталонії, зберегли абсолютну більшість у парламенті автономії за підсумками дострокових виборів.

Три політичні сили, які виступають за відокремлення Каталонії, сукупно отримують 70 мандатів у 135-місному регіональному парламенті. Для абсолютної більшості необхідні 68 місць.

Вибори пройшли за рекордної явки – 81,94% виборців.

Іспанський уряд оголосив про розпуск парламенту Каталонії 27 жовтня, після того, як він проголосив незалежність автономії.

Теми: Каталонія Іспанія
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