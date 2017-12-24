ЗМІ: "Укртрансгаз" очолить польський фахівець Станчак

Павел Юзеф Станчак призначений на посаду голови ПАТ "Укртрансгаз".

Про це пише "DT.UA" з посиланням на власні джерела у НАК "Нафтогаз України".

Наприкінці серпня польського фахівця обрали на посаду президента компанії "Укртрансгаз". Повідомлялося про те, що контракт з ним буде укладений терміном на один рік.

Згодом стало відомо про те, що СБУ затримує призначення Станчака на посаду голови компанії.

"СБУ не давала остаточної відповіді щодо допуску польського фахівця, не громадянина України, до керівництва ПАТ "Укртрансгаз" – стратегічного підприємства з транспортування і зберігання газу. Його керівники мають отримати допуск до матеріалів, які стосуються безпеки держави", - пише ЗМІ.

Після врегулювання всіх формальностей обраний у результаті конкурсу Павел Станчак мав приступити до роботи.