Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Гриміла вся граніца". Росія знову атакує Вовчанськ, звідки евакуюють людей. Репортаж

Ольга Кириленко, Алекс Клімов — Понеділок, 13 травня 2024, 17:15

Вовчанськ – місто на Харківщині, розташоване за 5 кілометрів від українсько-російського кордону. 

12 травня жителі міста, яких, за даними влади, залишилося приблизно 200–300 осіб, масово покидали населений пункт через повторний наступ російської армії.

Двоє місцевих заскочили в евакуаційну волонтерську машину, за якою слідували журналісти УП, буквально на ходу. Одна з них, пані Валентина, пояснила своє рішення тим, що боїться повторної російської окупації, адже один з її синів воює. Інший, молодший, загинув на війні.

Реклама:

Читайте також: Порожні вулиці, калюжі крові та згадки про гауляйтера-невдаху. Як деокупований Вовчанськ живе під постійними обстрілами

Місцеві розповідають, що російський наступ на Харківщині почався в ніч на 10 травня. Тоді, як сказав чоловік пані Валентини, "гриміла вся граніца".

13 травня росіяни обстрілювали Вовчанськ з боку вже захопленої Плетенівки й частково захопленого Гатища (схід і північний схід). Найбільше діставалося центру міста – він був дуже задимленим.

Журналісти "Української правди" побували у Вовчанську і спостерігали, як відбувається евакуація з міста.

*Інформація для місцевих: комунікація Харківської ОВА з людьми про евакуацію в безпечніші місця – за телефоном 800-33-92-91

Ольга Кириленко, Алекс Клімов

Теми: ХарківвійнаЗбройні силиевакуаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Реклама:
Головне на Українській правді
інтерв'ю

Ірина "Чека" Цибух: У 2014 нашим вразливим місцем був схід. Зараз, дай Боже, щоб ним не стали мої однокласники у Львові

— Ольга Кириленко

Санкції на 1000 кілометрів. Історія українського дрона "Лютий", який палить російські НПЗ

— Роман Романюк

Менше не стає. Скільки у Росії залишилося далекобійних ракет і як змінилася тактика масованих ударів

— Євген Будерацький

Необмежено придатні. Як хворих мобілізують до війська і що зміниться зі скасуванням обмеженої придатності

— Рустем Халілов
інтерв'ю

"Я вже ніколи не зроблю фото з усіма моїми близькими на вечірці нашої перемоги" – фотожурналістка Кочетова

— Софія Середа
репортаж

"Кажуть, в Києві справжня війна. Як добре, що я не там". Один день у посадці з Аль Каїдою – сапером батальйону "Ахіллес"

— Михайло Кригель
інтерв'ю

Часів Яр стане для росіян вихідним рубежем наступу на Костянтинівку – замкомбата 5-ої штурмової Михайло Онуфер

— Ольга Кириленко, Дмитро Ларін
інтерв'ю

Скелетоніст Гераскевич: Я ніколи не вважав, що спорт поза політикою

— Євген Будерацький
репортаж

"Які снаряди приходять, ті й стріляємо. Немає снарядів – ідемо в піхоту". Оборона Новомихайлівки – в репортажі УП

— Ольга Кириленко, Алекс Клімов

Тече річка Тиса. Як українці намагаються втекти від мобілізації через державний кордон

— Рустем Халілов