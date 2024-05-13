"Гриміла вся граніца". Росія знову атакує Вовчанськ, звідки евакуюють людей. Репортаж

Вовчанськ – місто на Харківщині, розташоване за 5 кілометрів від українсько-російського кордону.

12 травня жителі міста, яких, за даними влади, залишилося приблизно 200–300 осіб, масово покидали населений пункт через повторний наступ російської армії.

Двоє місцевих заскочили в евакуаційну волонтерську машину, за якою слідували журналісти УП, буквально на ходу. Одна з них, пані Валентина, пояснила своє рішення тим, що боїться повторної російської окупації, адже один з її синів воює. Інший, молодший, загинув на війні.

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Місцеві розповідають, що російський наступ на Харківщині почався в ніч на 10 травня. Тоді, як сказав чоловік пані Валентини, "гриміла вся граніца".

13 травня росіяни обстрілювали Вовчанськ з боку вже захопленої Плетенівки й частково захопленого Гатища (схід і північний схід). Найбільше діставалося центру міста – він був дуже задимленим.

Журналісти "Української правди" побували у Вовчанську і спостерігали, як відбувається евакуація з міста.

*Інформація для місцевих: комунікація Харківської ОВА з людьми про евакуацію в безпечніші місця – за телефоном 800-33-92-91

Ольга Кириленко, Алекс Клімов