У Томську у відповідь Путіну влаштували перформанс в масках Саакашвілі

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Неділя, 24 грудня 2017, 23:42

У російському місті Томськ кілька активістів у відповідь на слова президента РФ Володимира Путіна про екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі влаштували перформанс в масках останнього.

Про це повідомляють "Сибір.Реаліі".

"У неділю в центрі Томська група людей в масках Мыхеіла Саакашвілі влаштувала акцію у відповідь на одне з висловлювань Володимира Путіна, яке він зробив на нещодавній прес-конференції", - пише видання.

Йдеться про відповідь Путіна на запитання Ксенії Собчак про те, що Олексію Навальному і представникам опозиції не дають проводити передвиборну кампанію і чинять їм різноманітні перешкоди.

"Уже ставили тут запитання про Україну. Ви хочете, щоб у нас по площах бігали десятки таких Саакашвілі. Ось ті, кого ви назвали, - це Саакашвілі в російському виданні. І ви хочете, щоб такі Саакашвілі дестабілізували ситуацію в країні?" - сказав тоді Путін.

Організував захід член арт-групи "Сну-Сну" Олександр Колпаков.

 
фото: Олександр Колпаков
 
фото: Олександр Колпаков
 
фото: Олександр Колпаков

Як відомо, президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання претендента на крісло глави РФ Ксенії Собчак про конкуренцію, почав залякувати "українським сценарієм".

Теми: Саакашвілі Путін Росія
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