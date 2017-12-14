Путін відповів Собчак: Хочете, щоб у нас бігали поро... Саакашвілі?

Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання претендента на крісло глави РФ Ксенії Собчак про конкуренцію, почав залякувати "українським сценарієм".

Про це він сказав на щорічній прес-конференції 14 грудня.

Собчак зазначила, що в країні гноблять і переслідують опозицію, і запитала, невже влада боїться чесної конкуренції, на що Путін відповів:

"З приводу тих людей, яких ви згадали (Собчак і Олексій Навальний – ред). Ось вже ставили тут питання про Україну. Ви хочете, щоб у нас по площах бігали десятки таких Поро... вибачте, Саакашвілі? Ось ті, кого ви назвали, це Cаакашвілі, тільки в російському виданні".

"Ви хочете, щоб такі саакашвілі дестабілізували ситуацію в країні? Щоб ми переживали від одного майдану до іншого? Щоб у нас були спроби державного перевороту? Ви хочете все це повернути?", - сказав Путін.

Він висловив упевненість, що "абсолютна більшість громадян цього не хоче і цього не допустить".

"А конкуренція повинна бути. І вона, безумовно, буде. Питання тільки в радикалізмі", - сказав Путін.

Він запевнив, що влада нікого не боїться.

"Запевняю, що влада нікого не боялася і нікого не боїться. Але влада не повинна бути схожа на бородатого мужика, який лінивого виколупує капусту зі своєї бороди. І дивиться на те, як держава перетворюється на якусь каламутну калюжу, з якої олігархи ловлять для себе золоту рибку, як це було у нас в 90-х роках і як сьогодні в Україні відбувається", - сказав глава РФ.

"Ми не хочемо друге видання сьогоднішньої України для Росії? Ні, не хочемо. І не допустимо", - підсумував Путін.

Як відомо, раніше на прес-конференції Путін заявив, що опонента у нього немає, тому що опозиція вміє тільки "шуміти".

Як відомо, 6 грудня президент Росії Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента в четвертий раз.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.