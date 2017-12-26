У Чорнобильській зоні затримали двох "сталкерів"

293 перегляди
Вівторок, 26 грудня 2017, 02:59

На території зони відчуження ЧАЕС 25 грудня затримали 2 осіб.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції. 

"Вночі поблизу відселеного села Залісся працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох юнаків. 17-річний житель столиці разом із 18-річним товаришем із Київської області поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму", - йдеться у заяві.

За порушення вимог радіаційної безпеки поліцейські склали адміністративний протокол за ст.46-1 КУпАП.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як відомо, на території зони відчуження ЧАЕС 17 листопада затримали двох осіб - громадян України та РФ.

Теми: Чорнобиль
По темі
У Чорнобильській зоні затримали групу "сталкерів" 20 грудня 2017, 04:40
У Чорнобильській зоні спіймали трьох "сталкерів" 2 грудня 2017, 05:58
У Чорнобильській зоні загинув сталкер із Білорусі 28 листопада 2017, 13:48
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ГРУ РФ у 2014 році запустило у соцмережах кампанію з дискредитації Майдану - WP
У Криму обвинувачення назвало Чийгоза "організатором масових заворушень"
В Росії розповіли про плани у "Мінську" на 2018 рік
АТО: "Різдвяне перемир'я" знову зірвано
Усі новини
ted

Дивна наука любові: 4 виступи про математику кохання і причини зрад

Відео

Все чесно: учням – форма, вчителям – уніформа

читай!

"Амстердам-Київ. І трохи святого Миколая". Уривок з роману Галини Рис