Путіну відправили посилку з "не святковими" подарунками

Правозахисники відправили президенту Росії Володимиру Путіну більше десятка звітів з інформацією про порушення прав людини в окупованому Криму, починаючи з лютого 2014 року.

Про це повідомляє у вівторок координатор громадської організації КримSOS Таміла Ташева.

"Разом з колегами-правозахисниками провели акцію – відправили в Кремль посилку з "не святковими" подарунками для Володимира Путіна. Він кожен раз каже що вперше чує про переслідування кримських татар, витріщивши очі говорить що не чув про викрадення кримських татар, переслідування українців і т. д. Каже, що "карають" не кримських татар, а екстремістів і терористів", – пише Ташева.

"Ми вирішили розкрити йому очі і відправили понад десятка правозахисних звітів. У них міститься інформація про порушення прав людини, починаючи з лютого 2014 року", – відзначає вона.

За словами Ташевої, починаючи з лютого 2014 року в окупованому Криму було зафіксовано: 15 смертей, вбивств, 39 фактів насильницьких зникнень, на даний момент невідомо де знаходиться 16 осіб, 149 випадків тортур та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання.

Крім того 96 випадків політично мотивованого кримінального переслідування (тих, хто знаходиться в Криму і в Росії, або виїхали через переслідування на територію материкової України), 76 з них знаходяться в Криму. 53 (з 76) в місцях позбавлення волі, 167 випадків політично мотивованого переслідування в рамках адміністративного законодавства.

Ташева зазначає, що в цю статистику не увійшли сотні обшуків і проникнень в житло, незаконних затримань і т.д.

"Ось такі "подарунки" так звана "влада" Криму кожен день готує кримчанам. Залишатися "сліпим" так легко, хоча я впевнена, що Путін про все знає і безпосередньо віддає вказівки про репресії в Криму", – зазначає активістка.

У той же час, на її думку, настане момент, коли вся злочинна влада Кремля, незаконна кримська "влада" постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за свої злодіяння.

Як відомо, 19 грудня 2017 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

14 листопада 2017 року Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав резолюцію "Положення у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь" (A / C.3 / 72 / L.42), ініційовану українською делегацією, в якій закликав РФ припинити порушення прав людини в Криму і скасувати деякі російські закони на півострові.

Детальніше про проект нової резолюції ООН читайте на сайті "Європейської Правди": "Нова резолюція ООН щодо Криму: десять змін, важливих для України"