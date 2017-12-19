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Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо Криму

Вівторок, 19 грудня 2017, 19:00
Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо Криму

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це у своєму Twitter повідомила Українська місія в ООН, передає "Європейська правда".

За резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" проголосувало 70 країн, проти - 26 країн, ще 76 країн - "утрималися".

Як повідомлялося, 14 листопада 2017 року Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав резолюцію "Положення у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь" (A / C.3 / 72 / L.42), ініційовану українською делегацією, в якій закликав РФ припинити порушення прав людини в Криму і скасувати деякі російські закони на півострові.

Детальніше про проект нової резолюції ООН читайте на сайті "Європейської Правди": "Нова резолюція ООН щодо Криму: десять змін, важливих для України"

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНКримРосія
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