WP отримала звіт ГРУ РФ про пропаганду в період анексії Криму

У лютому 2014 року ще до вторгнення в Крим Головне управління Генерального штабу ЗС РФ (колишнє Головне розвідувальне управління - ГРУ) провело спецоперацію з дискредитації нової влади в Києві і пропаганди відділення від України.

Про це пише The Washington Post з посиланням на наявну в її розпорядженні засекречену доповідь ГРУ.

Видання зазначає, що пропагандистська кампанія схожа з тією, яку РФ провела в США два роки по тому.

Її мета полягала в тому, щоб впливати на ключових осіб, що приймають рішення, і на широку громадськість, щоб підготувати військове вторгнення, яке було розпочато 27 лютого з захоплення будівлі кримського парламенту озброєними людьми.

Звіт описує дії ГРУ протягом шести днів. Починаючи з наступного дня після втечі з країни колишнього президента Віктора Януковича, військові шпигуни створили безліч фальшивих акаунтів на платформах соціальних мереж Facebook і Вконтакте. Ці персонажі повинні були імітувати простих людей зі всієї України, які розчарувалися в протестах опозиції на Майдані.

Так, в суботу ввечері, 22 лютого 2014 року, людина, що називала себе Іваном Галіциним, опублікувала коментар до статті в британській газеті про колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, яка була звільнена з в'язниці в той день.

"В Україні стався переворот", - писав Галіцин англійською. "Я живу в Києві. Я був на Майдані, але мирний протест закінчився два місяці тому, коли ми були зміщені озброєними націоналістами. Це кошмар. Фашисти прийшли до нас знову через 70 років після Другої світової війни. Я не хочу цього майбутнього для України".

Згідно з документами, Галіцин був творінням співробітника психологічної служби ГРУ. Профіль був створений 22 лютого і він використовував як юзерпік фотографію Костянтина Ярошенка, російського контрабандиста наркотиків, який відбуває покарання у в'язниці в США. Коментарі Галіцина також з'явилися в інших англомовних виданнях.

Команда ГРУ впливала на понад 30 українських груп в соціальних мережах, а також на 25 "провідних англомовних" публікацій.

Прикидаючись звичайними українцями, оперативники ГРУ також публікували коментарі спрямовані на те, щоб нацькувати проросійськи налаштованих громадян проти протестуючих, яких вони назвали "западенцями".

Наприклад, один коментар був такий: "Загони западенців йдуть грабувати і вбивати нас. Абсолютно ясно, що ці люди не мають нічого святого".

В іншому було сказано: "Виникнення опозиції тут буде катастрофічним. Ці люди зовсім інші. У них зовсім інше бачення майбутнього України".

Демонстрантів на Майдані називали "нацистами" і "фашистами".

Російські військові шпигуни також публікували в соціальних мережах погрози проти прихильників Януковича на південному сході України, щоб підкріпити заяви Москви про те, що радикальні українці розпалюють насильство по відношенню до росіян в регіоні. В одному випадку підроблений персонаж на ім'я Вова Кравець запостив в Facebook погрози проти 14 політиків.

27 лютого, коли будівлю кримського парламенту було захоплено, ГРУ створило чотири групи в Facebook і ВК, щоб спонукати кримчан підтримати відділення від України.

"Використовуючи наші акаунти в Facebook, ми поширили коментарі, що інформують населення Кримського півострова про загрозу з боку нацистських організацій", - йдеться в звіті ГРУ.

Згідно з документом, ГРУ також використовувало платні оголошення в Facebook, щоб підвищити популярність груп. Повідомляється, що групи отримали майже 200 000 переглядів в Facebook тільки 27 лютого. Вміст поширювався в інших групах в Facebook, ВК і LiveJournal.