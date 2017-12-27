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WP получила отчет ГРУ РФ о пропаганде в период аннексии Крыма

Среда, 27 декабря 2017, 06:10
WP получила отчет ГРУ РФ о пропаганде в период аннексии Крыма

В феврале 2014 года еще до вторжения в Крым Главное управление Генерального штаба ВС РФ (бывшее Главное разведывательное управление - ГРУ) провело спецоперацию по дискредитации новых властей в Киеве и пропаганде отделения от Украины. 

Об этом пишет  The Washington Post со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении засекреченный доклад ГРУ.

Издание отмечает, что пропагандистская кампания схожа с той, которую РФ провела в США два года спустя.

Ее цель состояла в том, чтобы влиять на ключевых лиц, принимающих решения, и на широкую общественность, чтобы подготовить военное вторжение, которое было начато 27 февраля с захвата здания крымского парламента вооруженными людьми.

Отчет описывает действия ГРУ в течение шести дней. Начиная со следующего дня после побега изстраны бывшего президента Виктора Януковича, военные шпионы создали множество фальшивых аккаунтов на платформах социальных сетей Facebook и Вконтакте. Эти персонажи должны были иммитировать простых людей со всей Украины, которые разочаровались в протестах оппозиции на Майдане.

Так, в субботу вечером, 22 февраля 2014 года, человек, называющий себя Иваном Галициным, опубликовал комментарий к статье в британской газете о бывшем премьер-министре Юлии Тимошенко, которая была освобождена из тюрьмы в тот день.

"В Украине произошел переворот", - писал Галицин по-английски. "Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда мы были смещены вооруженными националистами. Это кошмар. Фашисты пришли к нам снова через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу этого будущего для Украины".

Согласно документам, Галицин был творением сотрудника психологической службы ГРУ. Профиль был создан 22 февраля и он использовал в качестве юзерпика фотографию Константина Ярошенко, российского контрабандиста наркотиков, отбывающего наказание в тюрьме в США. Комментарии Галицина также появились в других англоязычных изданиях.

Команда ГРУ влияла на более 30 украинских групп в  социальных сетях, а также на 25 "ведущих англоязычных" публикаций.

Притворяясь обычными украинцами, оперативники ГРУ также публиковали комментарии направленные на то, чтобы натравить пророссийски настроенных граждан против протестующих, которых они назвали "западенцами".

К примеру, один комментарий гласил: "Отряды западенцев идут грабить и убивать нас. Совершенно ясно, что эти люди не имеют ничего святого".

В другом было сказано: "Возникновение оппозиции здесь будет катастрофическим. Эти люди совершенно другие. У них совершенно иное видение будущего Украины".

Демонстрантов на Майдане называли "нацистами" и "фашистами".

Российские военные шпионы также публиковали в социальных сетях угрозы против сторонников Януковича на юго-востоке Украины, чтобы подкрепить заявления Москвы о том, что радикальные украинцы разжигают насилие в отношении русских в регионе. В одном случае поддельный персонаж по имени Вова Кравец запостил в Facebook угрозы  против 14 политиков.

27 февраля, когда здание крымского парламента было захвачено, ГРУ создало четыре группы в Facebook и ВК, чтобы побудить крымчан поддержать отделение от Украины.

"Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций", - говорится в отчете ГРУ.

Согласно документу, ГРУ также использовало платные объявления в Facebook, чтобы повысить популярность групп. Сообщается, что группы получили почти 200 000 просмотров в Facebook только 27 февраля. Содержимое распространялось в других группах в Facebook, ВК и  LiveJournal.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияМайданРосcияпропаганда
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