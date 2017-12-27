У соцмережах закликають зустріти українців, звільнених з полону

4200 переглядів
Середа, 27 грудня 2017, 08:03

В соціальних мережах шириться хештеґ #Зустрінь_своїх. Ініціатори акції закликають устріти на військовому аеродромі Борисполя 74 українців, які мають бути звільнені з полону проросійських бойовиків на Донбасі.

Про це пише Радіо Свобода.

"Як дістатися? Зі станції метро "Бориспільська" (зелена гілка) завтра приблизно з 17:00 будуть ходити безкоштовні автобуси прямо до місця зустрічі. Можна доїхати своїм ходом на авто або попутками, але врахуйте, що це не знайомий всім аеропорт "Бориспіль", а військовий аеродром… Що з собою брати? По-перше, тепло одягніться. Це не термінал з VIP-зоною. Тому беріть з собою термоси з гарячим чаєм, а ще – прапори, кульки, квіти і плакати, якщо захочете", – пропонує один із організаторів акції Юрій Гудименко.

Раніше Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ заявила, що на сьогодні в полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 170 громадян України. Представники ОРДЛО підтверджують утримання лише 97-ми.

Кум президента РФ та переговорник від України у тристоронній контактній групі у Мінську Віктор Медведчук заявив, що обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою "306 на 74". Раніше у понеділок він зустрівся з ватажками ОРДЛО та патріархом РПЦ Кірілом у Даниловому монастирі у Москві. 

Теми: полонені
powered by lun.ua
По темі
В Росії розповіли про плани у "Мінську" на 2018 рік 25 грудня 2017, 22:37
Порошенко доручив забезпечити меддопомогою полонених після обміну 25 грудня 2017, 21:43
Геращенко про полонених на Донбасі: 170 громадян утримуються незаконно 25 грудня 2017, 19:50
Усі новини
Головні новини
Гройсман ініціює відставку гендиректора "Укроборонпрому"
TI Україна закликає Порошенка внести новий закон про Антикорупційний суд
У Росії кажуть, що не допустять "перекриття кордону" з Донбасом
Луганські бойовики вже вивезли полонених для обміну
Усі новини
опитування

2017-й – важкий для всіх, але в селі оптимістів більше

гастро-тур

Підсумки року: 12 кращих закладів, які відкрилися у 2017-му

репортаж

Мрія до свята. П'ять історій з будинку для літніх людей