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Медведчук: Полонених обміняють за раніше домовленою формулою

Понеділок, 25 грудня 2017, 10:17

Обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою "306 на 74".

Про це заявив кум президента РФ Віктор Медведчук, передає "ТАСС".

"Сьогодні ми зняли всі питання, обмінялися затвердженими списками, і готові зробити обмін за формулою, яка була узгоджена, і цей обмін буде 27 числа", - сказав він.

Водночас представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко у Facebook попросила журналістів почекати оголошення деталей переговорів.

"Ми робимо все, аби днями відбулося звільнення заручників. Залишилися певні технічні деталі, логістичні питання і ключове - аби всі сторони виконали зобов'язання. Тому знову прошу ЗМІ і журналістів поставитися з розумінням. Вам повідомимо першими, повірте, і ви всі зможете привітати наших героїв", - написала вона.

Як відомо, ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

20 грудня Тристороння контактна група у Мінську підтвердила плани сторін щодо обміну утримуваних осіб до Нового року.

До того бойовики ОРДЛО надіслали до мінської групи додаткові списки людей, яких вимагають включити у перелік осіб на звільнення, що веде до зриву процесу обміну полоненими.

13 грудня Геращенко повідомила, що дата обміну заручниками поки не узгоджена, бо українська сторона не може силою відправити до окупованих територій Донбасу тих, хто не хоче туди повертатися.

Раніше повідомлялося, що запитувані ватажками ОРДЛО заручники не бажають повертатися на непідконтрольні Києву території Донбасу.

5 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту не визначилися з датою обміну утримуваних осіб.

Разом з тим, підкреслив він, сторони взяли на себе зобов'язання здійснити обмін утримуваних осіб до новорічних та різдвяних свят.

29 листопада на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.

"Українська правда" у Threads

Теми: Медведєвполонені
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