У Росії кажуть, що не допустять "перекриття кордону" з Донбасом

Росія не допустить роботи миротворців ООН на всій території Донбасу, захопленій бойовиками, включаючи свій кордон.



Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в інтерв'ю виданню "Коммерсант".



На запитання, чи можна очікувати, що "блакитні каски" з'являться на сході України в 2018 році, він відповів: "Сподіваюся, що наступного року нам вдасться зробити кроки в цьому напрямку, але цей рух не повинен відбуватися за рахунок політичних інтересів Донецька і Луганська".



"Із запропонованої нами резолюції видно, що головним завданням миротворців має стати забезпечення безпеки спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми бачимо штучні спроби змінити цю концепцію в сторону впровадження якоїсь зовнішньої адміністрації на південному сході з перекриттям кордону між Донбасом і Росією", – сказав Карасін.



"Про це не може бути й мови. Росія ніколи цього не допустить. Ми виступаємо за те, щоб миротворці ООН охороняли спостерігачів ОБСЄ, у цьому власне суть нашої пропозиції. Навколо цієї резолюції має бути велика дипломатична і політична робота", – заявив він.

