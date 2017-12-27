У Росії кажуть, що не допустять "перекриття кордону" з Донбасом

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Середа, 27 грудня 2017, 09:57
Дмитро Духанін, "Коммерсантъ"

Росія не допустить роботи миротворців ООН на всій території Донбасу, захопленій бойовиками, включаючи свій кордон.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в інтерв'ю виданню "Коммерсант".

На запитання, чи можна очікувати, що "блакитні каски" з'являться на сході України в 2018 році, він відповів: "Сподіваюся, що наступного року нам вдасться зробити кроки в цьому напрямку, але цей рух не повинен відбуватися за рахунок політичних інтересів Донецька і Луганська".

"Із запропонованої нами резолюції видно, що головним завданням миротворців має стати забезпечення безпеки спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми бачимо штучні спроби змінити цю концепцію в сторону впровадження якоїсь зовнішньої адміністрації на південному сході з перекриттям кордону між Донбасом і Росією", – сказав Карасін.

"Про це не може бути й мови. Росія ніколи цього не допустить. Ми виступаємо за те, щоб миротворці ООН охороняли спостерігачів ОБСЄ, у цьому власне суть нашої пропозиції. Навколо цієї резолюції має бути велика дипломатична і політична робота", – заявив він.

Олена Рощенко, УП
Теми: миротворці Донбас Росія
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