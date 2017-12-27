Порошенко поговорив із першими звільненими заручниками "ЛНР"

Президент Петро Порошенко привітав перших звільнених заручників з Донбасу.

Про це повідомив речник президента Святослав Цеголко.

"Щойно Президент телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону. З ним говорив Владислав Овчаренко, який разом з іншими 15-ма цивільними та військовими повернувся з полону в окупованому Росією Луганську", – написав він у Facebook.

"Кожен крок сьогоднішньої акції під особистим контролем президента", – додав Цеголко.

Як відомо, біля КПВВ "Майорське" так звана "ЛНР" уже передала українській стороні 16 українців, яких утримувала на окупованій території.

За даними "Громадського ТБ", серед звільнених з полону "ЛНР" – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан та Едуард Неделяєв.

Ультраса луганської "Зорі" Владислава Овчаренка засудили до 17 років в’язниці, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму. Їх звинуватили у "шпигунстві на користь України".

Блогер Едуард Неделяєв, який мав проукраїнську позицію та іронічно писав про життя на окупованій частині Луганщини, зник у листопаді 2016 року.

Контрактник Валентин Богдан потрапив у полон до бойовиків взимку 2016 року.

Українська сторона передала "ЛНР" 75 осіб з 99-ти, які були у списку. Частина людей відбули покарання та звільнилися, а дехто просто відмовився повертатися.

Звільнені у 2016 році з полону "ЛНР" журналістка Марія Варфоломєєва та Володимир Жемчугов вирушили літаком на зустріч першим звільненим 27 грудня заручникам.