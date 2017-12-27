Порошенко поговорив із першими звільненими заручниками "ЛНР"

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Середа, 27 грудня 2017, 15:05

Президент Петро Порошенко привітав перших звільнених заручників з Донбасу.

Про це повідомив речник президента Святослав Цеголко.

"Щойно Президент телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону. З ним говорив Владислав Овчаренко, який разом з іншими 15-ма цивільними та військовими повернувся з полону в окупованому Росією Луганську", – написав він у Facebook.

"Кожен крок сьогоднішньої акції під особистим контролем президента", – додав Цеголко.

Як відомо, біля КПВВ "Майорське" так звана "ЛНР" уже передала українській стороні 16 українців, яких утримувала на окупованій території.

За даними "Громадського ТБ", серед звільнених з полону "ЛНР" – Владислав Овчаренко, Артем АхмеровВалентин Богдан та Едуард Неделяєв

Ультраса луганської "Зорі" Владислава Овчаренка засудили до 17 років в’язниці, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму. Їх звинуватили у "шпигунстві на користь України".

Блогер Едуард Неделяєв, який мав проукраїнську позицію та іронічно писав про життя на окупованій частині Луганщини, зник у листопаді 2016 року.

Контрактник Валентин Богдан потрапив у полон до бойовиків взимку 2016 року.

Українська сторона передала "ЛНР" 75 осіб з 99-ти, які були у списку. Частина людей відбули покарання та звільнилися, а дехто просто відмовився повертатися.

Звільнені у 2016 році з полону "ЛНР" журналістка Марія Варфоломєєва та Володимир Жемчугов вирушили літаком на зустріч першим звільненим 27 грудня заручникам.

Теми: Порошенко полонені заручники Донбас
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