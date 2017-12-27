Прокуратура показала корупційні схеми братів Марченків

Слідчі прокуратури Харківської області оприлюднили аудіо-розмови керівника фракції "Самопоміч" у Запорізькій області Владислава Марченка та інших фігурантів справи, яких підозрюють у заволодінні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Зазначається, що дане рішення було прийняте "для уникнення політичних спекуляцій з боку однієї з парламентських фракцій щодо нібито політичних переслідувань у Запорізькій області".

За попередніми даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

"Лише у цьому році проведено понад 10 тендерів через систему "Прозорро" на ремонт та реконструкцію освітлення парку відпочинку у Мелітополі, спортмайданчиків та багатопрофільного ліцею у Запоріжжі. Однак фактично тендер не відбувався", - повідомляють у прокуратурі.

Правоохоронці зазначають, що підозрювані не допускали до участі у торгах сторонніх учасників, тож державне замовлення розігрувалося лише між підконтрольними фірмами, частина з яких має явні ознаки фіктивності.

У прокуратурі додають, що після тендерів складалися фіктивні документи про виконання робіт та послуг, які фактично не проводилися, а кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних фірм. Уже звідти кошти переводили фіктивним підприємствам для подальшого обготівкування.

"За наслідками такої діяльності бюджетам Мелітополя та Запоріжжя нанесено збитків на суму понад 87 млн грн", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що Владиславу Марченку та його брату було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для третього фігуранта кримінального провадження - директора одного з комунальних підприємств Мелітополя. Прокуратура наполягає на домашньому арешті.

Як відомо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна. Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від "Самопомочі" Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, "втік через вікно і в тапках по снігу".

Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.