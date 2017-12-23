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Суд помістив заступника голови Запорізької облради під домашній арешт

Субота, 23 грудня 2017, 23:48

Червонозаводський райсуд Харківської області 23 грудня визначив запобіжний захід заступнику глави Запорізької облради Владиславу Марченку, якого підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Суд визначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням браслета", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що прокуратура вимагала більш жорсткий запобіжний захід - у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі нанесеного, за даними досудового слідства, збитку (87 млн грн).

Як відомо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна. Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від "Самопомочі" Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, "втік через вікно і в тапках по снігу".

Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗапоріжжясудСамопоміч
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