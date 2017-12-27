Бойовики звільнили вже 68 осіб, серед них релігієзнавець і активіст

Станом на 16:10 поблизу Горлівки звільнили 68 осіб, які були в заручниках бойовиків Донбасу.

Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков в Інстаграмі.

"На 16:10 звільнили 68 осіб. Чекаємо. Нервуємо", – написав він, розмістивши фото президента Петра Порошенка та міністра оборони Степана Полторака.

Другий етап обміну заручників відбувається на території так званої "ДНР", безпосередньо біля міста Горлівка, повідомляє кореспондентка "Громадського ТБ".

Станом на 15:58 вона повідомила, що 58 українців повертаються з полону бойовиків, а Україна замість анонсованих 207-ми віддає 165 утримуваних.

Інші, за словами представників української сторони, заявили про небажання повертатися на окуповані території.

Серед звільнених українців – Ігор Козловський та Володимир Фомічов та Олексій Кириченко.

Олександра Корінькова та Сергія Глондаря серед звільнених немає.

Боєць із Савур Могили Олексій Кириченко потрапив у полон бойовиків "ДНР" ще в серпні 2014-го.

63-річний український релігієзнавець Ігор Козловський перебував у полоні бойовиків з січня 2016-го року. Його звинуватили у шпигунстві та засудили до майже 3 років ув'язнення.

23-річний Володимир Фомічев, співробітник київської організації "Центр UA" був узятий в полон бойовиками так званої "ДНР" в Макіївці 4 січня 2016 року. Його звинуватили у тому, що він нібито провіз з Києва у Макіївку дві гранати і засудили до 2 років позбавлення волі.