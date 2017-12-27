Бойовики звільнили вже 68 осіб, серед них релігієзнавець і активіст

Станом на 16:10 поблизу Горлівки звільнили 68 осіб, які були в заручниках бойовиків Донбасу.

Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков в Інстаграмі.

Президент Петро Порошенко й міністр оборони Степан Полторак прибули на Донбас, щоб зустріти звільнених українців.

"На 16:10 звільнили 68 осіб. Чекаємо. Нервуємо", – написав Бірюков.

Другий етап обміну заручників відбувається на території так званої "ДНР", безпосередньо біля міста Горлівка, повідомляє кореспондентка "Громадського ТБ".

Станом на 15:58 вона повідомила, що 58 українців повертаються з полону бойовиків, а Україна замість анонсованих 207-ми віддає 165 утримуваних.

Інші, за словами представників української сторони, заявили про небажання повертатися на окуповані території.

Серед звільнених українців – Ігор Козловський та Володимир Фомічов та Олексій Кириченко.

Олександра Корінькова та Сергія Глондаря серед звільнених немає.

Боєць із Савур Могили Олексій Кириченко потрапив у полон бойовиків "ДНР" ще в серпні 2014-го.

63-річний український релігієзнавець Ігор Козловський перебував у полоні бойовиків з січня 2016-го року. Його звинуватили у шпигунстві та засудили до майже 3 років ув'язнення.

23-річний Володимир Фомічев, співробітник київської організації "Центр UA" був узятий в полон бойовиками так званої "ДНР" в Макіївці 4 січня 2016 року. Його звинуватили у тому, що він нібито провіз з Києва у Макіївку дві гранати і засудили до 2 років позбавлення волі.