У Києві суддя на Land Rover збив на смерть пішохода – ЗМІ

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Середа, 27 грудня 2017, 23:03
Громадське

У Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомила у Facebook спільнота dtp.kiev.ua.

За її даними, аварія сталась на вул. Васильківська, поблизу ВДНГ.

Повідомляється, що позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.

За даними джерел "Громадського" у МВС, за кермом авто перебував суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко.

Видання зазначає, що у декларації судді з таким же прізвищем та ім'ям у графі "транспортні засоби" вказана та сама модель - Land Rover, що й була на місці ДТП.

 

Патрульні поліцейські, які були присутні на місці ДТП, повідомили, що водій позашляховика поїхав для проходження тесту на вміст алкоголю в крові.

"Коли ми приїхали на місце ДТП, то побачили швидку допомогу, яка констатувала смерть чоловіка. Загиблий чоловік 1959-го року народження", — сказала патрульна Аліна Горіленко.

Позашляховик з місця аварії евакуюють.

 
 

Теми: суд ДТП Київ надзвичайна подія
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