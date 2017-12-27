Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве судья на Land Rover сбил насмерть пешехода – СМИ

Среда, 27 декабря 2017, 22:03
В Киеве судья на Land Rover сбил насмерть пешехода – СМИ
Громадське

В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщило в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

По его данным, авария произошла на ул. Васильковская, вблизи ВДНХ.

Сообщается, что внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте.

По данным источников "Громадського" в МВД, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

Издание отмечает, что в декларации судьи с такой же фамилией и именем в графе "транспортные средства" указана та же модель - Land Rover, что и была на месте ДТП.

 

Патрульные полицейские, которые присутствовали на месте ДТП, сообщили, что водитель внедорожника уехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

"Когда мы приехали на место ДТП, то увидели скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. Погибший мужчина 1959-го года", - рассказала патрульная Алина Гориленко.

Внедорожник с места аварии эвакуируют.

 
 

"Украинская правда" в Threads

Темы: судДТПКиевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
Все новости...
Реклама: