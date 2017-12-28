Франція продовжить допомагати Україні у звільненні заручників - посол

258 переглядів
Четвер, 28 грудня 2017, 02:05

Франція і надалі допомагатиме Україні у звільненні заручників.

Про це заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, виступаючи на летовищі в аеропорту "Бориспіль" після повернення разом зі звільненими з полону ОРДЛО українцями, передає Укрінформ.

"Я хочу від імені Франції та від імені президента Макрона вам побажати найкращого, повернутися у ваші домівки. І я хочу запевнити, що ми продовжимо працювати для того, щоб усі заручники повернулися додому. І також хочу запевнити, що ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України", - наголосила Дюмон.

"Для вас, українців, це дуже важливий день. Повірте, але і для нас, і для мене це дуже особливий день", - підкреслила вона.

Як відомо, у середу відбувся обмін ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною за формулою "233 на 73".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали реалізацію домовленостей тристоронньої контактної групи щодо обміну полоненими між Україною та ОРДЛО.

Теми: Донбас заручники Франція
powered by lun.ua
По темі
Літаки зі звільненими з полону українцями приземлилися в Борисполі 28 грудня 2017, 00:45
Звільнення заручників: Порошенко дав важливу обіцянку тим, хто лишився 27 грудня 2017, 23:37
Опубліковано список українців, що повернулися з полону бойовиків 27 грудня 2017, 21:19
Усі новини
Головні новини
ОБСЄ за добу зафіксувала 61 вибух на Донбасі
Літаки зі звільненими з полону українцями приземлилися в Борисполі
У Києві суддя на Land Rover збив на смерть пішохода – ЗМІ
Опубліковано список українців, що повернулися з полону бойовиків
Усі новини
Підсумки року

10 концепт-сторів і магазинів українських брендів, які відкрилися 2017-го

Підсумки року

6 нововведень 2017 року, які свідчать про важливі зміни в Україні

дослідження

Науковці переконують, що люди із зайвою вагою спокійніші