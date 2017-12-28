Довгий закликав генпрокурора зупинитися

6767 переглядів
Четвер, 28 грудня 2017, 18:19

Народний депутат групи "Воля народу" Олесь Довгий звинувачує генерального прокурора Юрія Луценка в зловживанні службовими повноваженнями і тиску на підлеглих.

Про це він пише 28 грудня на своїй сторінці в Facebook.

На думку Довгого, Луценко "діє в найгірших традиціях колишнього режиму і своїх попередників".

"Закликаю генерального прокурора вчасно зупинитись і сконцентрувати всі свої сили та можливості на розбудові нової країни, в якій верховенство права є безумовним", – пише нардеп.

"Вважаю, що зусилля та повноваження такого політика повинні бути спрямовані на будівництво завтрашнього дня, а не на з’ясування образ минулого – зі зловживанням службовими повноваженнями та безпрецедентним тиском на своїх підлеглих", – наголосив політик.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко обурився рішенням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження стосовно народного депутата Олеся Довгого і назвав його "неприйнятним".

Він також повідомив, що прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах при відчуженні понад 1 тисячі гектарів столичної землі на Жуковому острові через так звані кооперативи.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження стосовно народного депутата з групи "Воля народу" Олеся Довгого через недостатність зібраних доказів.

Зазначалось, що за результатами допитів 41 свідка, у тому числі 35 депутатів Київради, не було здобуто жодних доказів про схиляння, тиск чи вказівки з боку Довгого щодо результатів голосування за виділення земельних ділянок.

Теми: Довгий Генпрокуратура Антикорупційна прокуратура
powered by lun.ua
По темі
Луценко обурився рішенням САП закрити справу Довгого 28 грудня 2017, 14:55
САП закрила справу проти Довгого 27 грудня 2017, 17:43
У ГПУ пояснили позицію по Довгому: підозру треба доопрацювати 12 грудня 2017, 15:20
Усі новини
Головні новини
Грицак: Звільнених полонених перевірять на "зв'язок з РФ"
Шуфричу-молодшому оголосили вирок за ДТП
Соціолог пояснила, чому українці не виходять на масові протести
ЦВК пропонує державний експеримент
Усі новини

"Супкультура": Як ми відкрили точки вуличної їжі у трьох країнах

Як не забути рецепт олів'є

дайджест

Місце зустрічі: гід новорічними вечірками у Києві