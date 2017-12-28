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Луценко обурився рішенням САП закрити справу Довгого

Четвер, 28 грудня 2017, 13:55

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження стосовно народного депутата Олеся Довгого "неприйнятним".

Про це генпрокурор написав 28 грудня у Facebook.

"Рішення процесуального керівника у кримінальному провадженні про його закриття на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК – "у зв’язку з неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання" викликає і подив і обурення", – пише Луценко.

На його думку, "докази у справі Довгого є".

"Їх чула вся країна і на їх основі ВР зняла недоторканність з депутата. По- друге, якщо САП хотіла зібрати більше доказів, то за 5 місяців це мало бути зроблено", – пише Луценко.

"Відтак, 1438 га землі незаконно вкрали, але САП не може довести – хто. Тому сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ст 191ККУ) під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі на острові Жуків через так звані кооперативи. Строк давності по цій статті КК - 15 років", – зазначив генпрокурор.

Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження стосовно народного депутата з групи "Воля народу" Олеся Довгого через недостатність зібраних доказів.

Зазначалось, що за результатами допитів 41 свідка, у тому числі 35 депутатів Київради, не було здобуто жодних доказів про схиляння, тиск чи вказівки з боку Довгого щодо результатів голосування за виділення земельних ділянок.

"У зв’язку з десятирічною давністю подій, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні, а також знищенням електронної системи інформаційного забезпечення Київради, враховуючи показання більшості свідків у кримінальному провадженні та відсутності інших процесуальних джерел здобуття доказів, слідством фактично вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості Довгого О.С. в суді", - зазначили в САП.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДовгийАнтикорупційна прокуратураГенпрокуратура
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