Соціолог пояснила, чому українці не виходять на масові протести

Українці не готові виходити на акції протесту, тому що не мають лідерів.

Про це розповіла директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає "Громадське радіо".

"Я хочу сказати, що в нас немає популярних лідерів, тому що лідер серед лідерів Петро Порошенко має лише 10% підтримки, а це не те, що характерно для лідерів. Проте вище в нас немає. Далі – Михеіл Саакашвілі має 7%, і це серед тих, кого люди вважають політичним діячем 2017-го року", - сказала вона.

"Дуже популярних лідерів в нас зараз немає, і це стримує протести, тому що одна з необхідних умов – це те, щоб люди вірили тим людям, які їх будуть виводити на площі. Зараз такого немає", - додала Бекешкіна.

Вона також заявила, що рівень протестної активності зараз не найбільший.

"Ми ставимо це питання всі роки, скільки існує Україна, можливо, з 1998-99-го року, і тоді був дуже високий рівень протестної активності, людям роками не виплачували заробітні плати, але тоді не було ніяких масових виступів. Другий високий рівень протестних настроїв був у 2015-му році, коли рухнула гривня. Тоді начебто 40% збиралося брати участь у протестах, проте протестів теж не було", - розповіла соціолог.

"І перед Помаранчевою революцією, і перед Революцією Гідності рівень протестних настроїв був не найвищим. Але 20% — це теж високий рівень, в нас стабільно високий рівень, можна сказати. Досить сказати, що і у 2004-му, і у 2014-му році брали участь в Революції 15% населення, і цього вистачило", - додала вона.