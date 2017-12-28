Соціолог пояснила, чому українці не виходять на масові протести

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Четвер, 28 грудня 2017, 18:34

Українці не готові виходити на акції протесту, тому що не мають лідерів.  

Про це розповіла директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає "Громадське радіо".

"Я хочу сказати, що в нас немає популярних лідерів, тому що лідер серед лідерів Петро Порошенко має лише 10% підтримки, а це не те, що характерно для лідерів. Проте вище в нас немає. Далі – Михеіл Саакашвілі  має 7%, і це серед тих, кого люди вважають політичним діячем 2017-го року", - сказала вона.

"Дуже популярних лідерів в нас зараз немає, і це стримує протести, тому що одна з необхідних умов – це те, щоб люди вірили тим людям, які їх будуть виводити на площі. Зараз такого немає", - додала Бекешкіна.

Вона також заявила, що рівень протестної активності зараз не найбільший.

"Ми ставимо це питання всі роки, скільки існує Україна, можливо, з 1998-99-го року, і тоді був дуже високий рівень протестної активності, людям роками не виплачували заробітні плати, але тоді не було ніяких масових виступів. Другий високий рівень протестних настроїв був у 2015-му році, коли рухнула гривня. Тоді начебто 40% збиралося брати участь у протестах, проте протестів теж не було", - розповіла соціолог.

"І перед Помаранчевою революцією, і перед Революцією Гідності рівень протестних настроїв був не найвищим. Але 20% — це теж високий рівень, в нас стабільно високий рівень, можна сказати. Досить сказати, що і у 2004-му, і у 2014-му році брали участь в Революції 15% населення, і цього вистачило", - додала вона.

Теми: акції соціологія
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