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Социолог объяснила, почему украинцы не выходят на массовые протесты

Четверг, 28 декабря 2017, 17:34
Социолог объяснила, почему украинцы не выходят на массовые протесты

Украинцы не готовы выходить на акции протеста, потому что у них нет лидеров.

Об этом рассказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает "Громадське радио".

"Я хочу сказать, что у нас нет популярных лидеров, так как лидер среди лидеров Петр Порошенко лишь 10% поддержки, а это не то, что характерно для лидеров. Однако выше у нас нет. Дальше - Михеил Саакашвили 7%, и это среди тех, кого люди считают политическим деятелем 2017 года", - сказала она.

"Очень популярных лидеров у нас сейчас нет, и это сдерживает протесты, потому что одно из необходимых условий - это то, чтобы люди верили тем людям, которые их будут выводить на площади. Сейчас такого нет", - добавила Бекешкина.

Она также заявила, что уровень протестной активности сейчас не самый большой.

"Мы ставим этот вопрос все годы, сколько существует Украина, возможно, с 1998-99-го года, и тогда был очень высокий уровень протестной активности, людям годами не выплачивали заработные платы, но тогда не было никаких массовых выступлений. Второй высокий уровень протестных настроений был в 2015-м году, когда рухнула гривна. Тогда бы 40% собиралось участвовать в протестах, однако протестов тоже не было", - рассказала социолог.

"И перед Помаранчевой революцией, и перед Революцией Достоинства уровень протестных настроений был не самым высоким. Но 20% - это тоже высокий уровень, у нас стабильно высокий уровень, можно сказать. Достаточно сказать, что и в 2004-м, и в 2014-м году участвовали в Революции 15% населения, и этого хватило", - добавила она.

Темы: акциисоциология
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