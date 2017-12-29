Президент Італії розпустив парламент

Президент Італії Серджо Маттарелла розпустив парламент країни, давши тим самим зелене світло проведенню дострокових виборів.

Про це пише DW.com.

Підписавши у четвер, 28 грудня, відповідний декрет, глава держави офіційно дав старт виборчій кампанії.

Проведення дострокових парламентських виборів призначено на 4 березня. На заключній прес-конференції прем'єр-міністр Паоло Джентілоні заявив, що Італія відновила рух після найсерйознішої післявоєнної кризи.

Згідно з останніми опитуваннями, жодна з партій в Італії не зможе сформувати парламентської більшості. Найбільшою підтримкою користується популістська партія "Рух п'яти зірок", очолювана коміком і блогером Беппе Грілло (28%), на другому місці - правляча в Італії Демократична партія (23%).

Однак найбільше голосів може отримати правий альянс, до якого входять партія колишнього прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія", євроскептики з партії "Ліга Півночі" і права партія "Брати Італії - Національний альянс".