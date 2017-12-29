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Президент Италии распустил парламент

Пятница, 29 декабря 2017, 02:02

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент страны, дав тем самым зеленый свет проведению досрочных выборов.

Об этом пишет DW.com.

Подписав в четверг, 28 декабря, соответствующий декрет, глава государства официально дал старт избирательной кампании.

Проведение досрочных парламентских выборов назначено на 4 марта. На заключительной пресс-конференции премьер-министр Джентилони заявил, что Италия возобновила движение после самого серьезного послевоенного кризиса.

Согласно последним опросам, ни одна из партий в Италии не сможет сформировать парламентского большинства. Наибольшей поддержкой пользуется популистская партия "Движение пяти звезд", возглавляемая комиком и блогером Беппе Грилло (28%), на втором месте - правящая в Италии Демократическая партия (23%).

Однако больше всего голосов может получить правый альянс, в который входят партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", евроскептики из партии "Лига Севера" и правая партия "Братья Италии - Национальный альянс".

Темы: Италия
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