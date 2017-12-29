Директор аеропорту пропонував хабар у 2,5 млн голові Миколаївської ОДА

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко заявляє, що відмовився від хабара в 2,5 мільйони гривень, який йому пропонував директор аеропорту.

Про це інформує сайт Миколаївської ОДА.

Зазначається, що пізно ввечері 28 грудня директор Миколаївського міжнародного аеропорту пропонував посадовцю грошові кошти за продовження трудового контракту на посаді директора підприємства.

Під час передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 700 тисяч гривень, керівника комунального підприємства затримали "на гарячому" у службовому кабінеті голови Миколаївської ОДА.

Прокурор і губернатор провели брифінг

За словами головного прокурора Миколаївщини Тараса Дунаса, зараз грошові кошти вилучено та проводяться першочергові слідчі дії, планується повідомлення про підозру за ч.3ст. 369КК України.

Генеральний прокурор Юрій Луценко зазначає, що затриманий директор аеропорту став "9424 корупціонером, затриманим правоохоронцями за 2017 рік".

За його даними, зазначені грошові кошти корупціонер отримав в якості "відкату" від керівника ТОВ "Автомагістраль" за підписання актів виконаних робіт по будівництву злітної смуги на суму 64 мільйони.

Зазначається, що комунальне підприємство "Миколаївський міжнародний аеропорт" тепер чекає повний аудит і перевірка походження коштів, які призначалися для дачі хабара Савченку.