У Києві “мінували” залізничний вокзал

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Неділя, 3 грудня 2017, 13:29

Правоохоронці не виявили вибухівки після того, як зранку неділі невідомий повідомив про мінування.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

"Інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Після огляду всіх приміщень вокзалу жодних вибухонебезпечних предметів співробітники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій не виявили", - написала прес-служба.

Зазначається, що з 12 години вокзал працює у штатному режимі.

"О 10:20 невідома особа на лінію 102 повідомила про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві. Усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано. Пасажирські поїзди відправлялися за графіком. Здійснити на них посадку, доки тривала перевірка вокзалу, пасажири могли через прилеглі до центральної будівлі переходи", - додають в "Укрзалізниці".

Як відомо, це не перше повідомлення про мінування за останній час. 24 листопада надійшли повідомлення про мінування всіх станцій Київського метрополітену, аеропортів "Київ", "Бориспіль", "Одеса", "Вінниця", "Дніпро" та "Івано-Франківськ", а також ДП "Антонов". Згодом стало відомо, що в аеропортах "Київ", "Дніпро" та "Одеса" вибухівки не знайшли.

Пізніше до поліції надійшли повідомлення про мінування одного ТРЦ у Вінниці та двох у Львові.

Під час перевірки поліція не виявила вибухівки в жодному з цих місць.

Окрім того, 18-річному "мінеру" одеського аеропорту загрожує 6 років тюрми.

Українська правда

Теми: Київ Укрзалізниця
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