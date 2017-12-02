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18-летнему "минеру" одесского аэропорта грозит 6 лет тюрьмы

Суббота, 2 декабря 2017, 17:21
18-летнему минеру одесского аэропорта грозит 6 лет тюрьмы

Одесская полиция совместно со Службой безопасности задержала 18-летнего подозреваемого в "минировании" по телефону городского аэропорта 29 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.

На видео, которое опубликовали правоохранители, парень утверждает, что звонил "под действием смесей для курения".

"Друг предложил позвонить поприкалываться, Позвонили в "102", я начал говорить: "Алло, это полиция? В аэропорту заложена бомба. Я требую 4 миллиона долларов или подорву аэропорт", - сказал он.

Парень утверждает, что ему не были нужны деньги.

"Это, во-первых, был прикол. А, во-вторых, я знал, что с меня в полиции могут просто "поржать", - добавил он.

"В ходе оперативно-технических мероприятий его личность была установлена. Как вещественное доказательство по делу был изъят мобильный телефон, с которого он совершил звонок, а потом продал", - говорится в сообщении полиции.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса.

Правоохранители отмечают, что парню грозит до 6-и лет заключения.

Как известно, 24 ноября поступили сообщения о минировании всех станций Киевского метрополитена, аэропортов "Киев", "Борисполь", "Одесса", "Винница", "Днепр" и "Ивано-Франковск", а также ГП "Антонов".

Впоследствии стало известно, что в аэропортах "Киев", "Днепр" и "Одесса" взрывчатки не нашли.

Позже в полицию поступили сообщения о минировании одного ТРЦ в Виннице и двух во Львове.

Во время проверки полиция не обнаружила взрывчатку ни в одном из этих мест.

Украинская правда

Темы: Одессааэропортполиция
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