Саакашвілі упевнений, що його шантажуватимуть екстрадицією

Екс-президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА та лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляє, що влада хоче шантажувати його екстрадицією, запропонувавши відправитися замість Грузії в Голландію або Польщу.

Про це Саакашвілі заявив грузинській телекомпанії "Руставі-2" під час "Маршу за імпічмент", який пройшов в Києві 3 грудня.

"Зараз Іванішвілі (екс-прем'єр-міністр Грузії, бізнесмен Бідзіна Іванішвілі) і Порошенко (президент України) домовилися, що наступного тижня у прискореному порядку мені буде винесено вирок за фальшивими звинуваченнями", - заявив він.

Саакашвілі зазначив, що якщо таке питання постане, він не боїться і готовий повернутися в Грузію.

"Я приїду в Грузію. Я не поїду до Голландії, не поїду в Європу, як вони хочуть. ... Коли вже у Грузії виносять вирок і зараз хочуть на підставі цього вироку мене шантажувати загрозою відправки до Грузії, я сказав, що приїду в Грузію. Нехай готуються наші прихильники у Грузії до того, що я приїду", - заявив він.

Також, говорячи про акцію "Марш за імпічмент" у Києві, він зазначив, що "це лише початок".

"В Україні якщо випустити джина з пляшки, назад його вже не засунеш", - зазначив Саакашвілі.

"Інтерфакс-Україна"