NewsOne просить Порошенка та Авакова втрутитись у ситуацію щодо блокування

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Неділя, 3 грудня 2017, 23:51

Журналісти телеканалу NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію з блокуванням мовника.

Про це в ефірі телеканалу заявила телеведуча Діана Панченко.

"Дорогі глядачі, наш телеканал заблоковано. Наші співробітники налякані, але ефір триває. Ми звертаємося до президента України та міністра внутрішніх справ і вимагаємо взяти під особистий контроль факт нахабного посягання на свободу слова", - підкреслила журналістка.

"І ще ми хочемо відкрито заявити псевдоактівістам, а головне їхнім кураторам: ми вас не боїмося, ми не зупинимо ефір.Ми не перестанемо транслювати всі важливі події в нашій країні, як би на нас не тиснули", - також наголосила Панченко.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsOne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу". Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади". 

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Теми: ЗМІ Київ Порошенко Аваков
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