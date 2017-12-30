Викрадений у Києві експерт з криптовалют заплатив викуп $1 млн в біткоїнах - FT

Викраденого у Києві російського аналітика біржі криптовалют EXMO Павла Лернера звільнили після виплати викупу $1 млн у біткоїнах.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Його викрала озброєна банда 26 грудня з метою отримання викуп у біткоінах. У нас є оперативна інформація, що він заплатив біткоїни на більш ніж $1 млн", - підкреслив Геращенко в коментарі виданню.

"Це перший подібний випадок в Україні, пов'язаний з біткоїнами", - додав він.

У біткоїн-біржі EXMO підтвердили, що 29 грудня Лернер вийшов на зв'язок.

"На даний момент він знаходиться в безпеці, з його здоров'ям все добре, але він перебуває в стані глибокого стресу", - йдеться в заяві на сайті компанії.