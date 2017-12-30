Держдеп США закликав РФ вплинути на режим Асада

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Субота, 30 грудня 2017, 06:53

Держдеп США опублікував заяву, у якій закликає російську владу вплинути на уряд президента Сирії Башара Асада.

Держдеп просить уряд Сирії припинити "варварські атаки" проти власного населення.

"Ми повторюємо наш заклик до РФ виконати свої зобов'язання та забезпечити, щоб режим президента Сирії Башара Асада припинив варварські атаки проти мирних жителів Сирії", - йдеться в документі.

Як відомо, раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що його країна не хоче, щоб Сирія були розділена на різні зони впливу або окремі країни.

Як повідомлялось, у ході громадянської війни в Сирії в 2017 році загинули близько 39 тисяч осіб.

Теми: США Сирія Росія
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