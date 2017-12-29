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У Сирії за рік загинули 39 тисяч осіб

П'ятниця, 29 грудня 2017, 03:16

В ході громадянської війни в Сирії в 2017 році загинули близько 39 тисяч осіб.

Про це повідомила Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR), що базується у Великобританії, пише DW.com.

У 2017 році війна в Сирії забрала 39 тисяч життів. До цього числа входять понад 2100 дітей та майже 1500 жінок.

У боях, за даними SOHR, за останні 12 місяців були вбиті майже 3 000 військовослужбовців армії Башара Асада, а також близько 7 500 супротивників режиму, переважно прихильників терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат Фатх аш-Шам".

Число жертв збройного конфлікту в році, що завершується, дещо знизилося в порівнянні з 2016 і 2015 роками, коли воно становило, відповідно, 49 тисяч і 55 тисяч осіб.

За сім років починаючи з 2011-го війна забрала життя майже півмільйона сирійців.

Теми: Сирія
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