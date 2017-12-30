Прогноз "Стратфор": Війна в Україні триматиме на тлі світової недовіри

У 2018 році для світу прогнозують продовження воєн в Україні та Сирії, економічну взаємозалежність, взаємну недовіру та ненадійні гарантії безпеки.

Такий прогноз на наступний рік американського аналітичного центру "Стратфор", передає "Радіо Свобода".

У 2018 році в Україні очікують протестів та потрясінь у владі, які можуть призвести до дострокових виборів. При цьому аналітики не припускають відхід держави від прозахідного курсу через війну на сході.

Разом з тим у дослідженні зазначається, що очікувати завершення війни не варто, хоч і є певний прогрес у переговорах між США і Росією в цьому питанні. Зокрема, вказують на прогрес у перемовинах щодо миротворців на Донбасі.

Очікується, що США та західні партнери продовжать надавати політичну, економічну та безпекову підтримку Україні, яка водночас буде прагнути зміцнити галузеву інтеграцію із Польщею та державами Балтії.

З боку Росії прогнозують нарощення гібридної військової кампанії проти України та її союзників з можливими кібератаками та вбивствами. До того ж, Росія буде використовувати існуюче тертя між європейськими країнами за допомогою "трубопровідної" політики та пропаганди.

Зі свого боку, ЄС продовжить стверджувати, що зняття санкції з Росії можливе тільки після повного дотримання мирного плану щодо України. Проте розширення санкцій очікувати не варто, адже саме питання санкції вже стало предметом суперечок всередині Європи.

Молдова, на думку аналітиків, може почати відкат своєї проєвропейської політики, якщо на парламентських виборах у 2018 році переможуть проросійські сили.

У ЄС суперечки точитимуть між позиціями двох стовпів: підтримкою Францією збільшення державних витрат та більш стриманою політикою видатків Німеччини. Також допускається, що євроскептичні сили в Італії після ймовірної перемоги на весняних виборах у парламент можуть почати виводити країну із зони євро або шантажувати цим решту ЄС.

Польща та Угорщина прогнозовано захищатимуть свою внутрішню політику від структур ЄС, тоді як Чехія та Словаччина - продовжуватимуть більш прагматичну політику компромісу із Західною Європою.

Від Китаю очікують спроб перерозподілу багатства, адже в країні одна з найгірших ситуацій у світі за нерівністю доходів - 1% володіє третиною активів країни. Також держава боротиметься із забрудненням довкілля.

Аналітики центру вважають, що громадянська війна в Сирії не закінчиться через інтереси Ірану, Туреччини, Росії і самої Сирії.

США скоріше за все відмовляться від превентивного удару проти північнокорейської ядерної зброї, який може повернути світову економіку у період стагнації, звідки вона тільки почала виходити. Поглиблення співробітництва між Китаєм і Росією буде становити стратегічну загрозу для США, які почнуть підсилювати своїх євразійських партнерів.

Загалом, у дослідженні прогнозують економічну взаємозалежність, взаємну недовіру та ненадійні гарантії безпеки. Це заохочуватиме світових гравців балансувати між союзництвом та ворожнечею.