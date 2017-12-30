У Харкові невідомий з вибухівкою захопив відділення "Укрпошти", всередині є люди

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Субота, 30 грудня 2017, 15:28
Є.Руденко

У Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти".

Як повідомляє кореспондент УП, представники поліції на місці події повідомили, що у захопленому приміщенні перебувають люди. 

Територію біля місця інциденту оточено, на місці перебувають близько 20 авто патрульної поліції, пожежники та "швидка". На місці також працюють вибухотехніки, також має під’їхати "поліція діалогу" - переговірники.

На перехресті вулиць Матюшенка та Шевченка рух транспорту повністю перекрито. За даними місцевого видання "057.ua", дороги в районі станції метро "Київська" частково перекрито, пробка утворилася приблизно у  кілометр завдовжки.

У поліції Харкова офіційно інцидент УП не прокоментували, відмовившись підтвердити сам факт події. 

У свою чергу речник Нацполії Ярослав Тракало повідомив УП, що за попередньою інформацією, невідомий чоловік захопив приміщення відділення "Укрпошти", всередині є люди.

На місце виїхала слідчо-оперативна група і керівництво харківської поліції.

"За попередньою інформацією, чоловік всередині "Укрпошти" повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо", - повідомив Тракало. 

Поліція просить журналіста УП не знімати подію на місці події. 

Станом на 15:50 на місце події прибули  кінологи. 

Тракало додав, що повідомлення про інцидент надійшло від чоловіка жінки, яка працює в "Укрпошті" по лінії 102 о 14:40. 
"За його словами, у відділення увійшов чоловік у масці з метою пограбування", - зазначив Тракало. 
Місце інциденту на вул. Шевченка у Харкові оточено
Місце інциденту на вул. Шевченка у Харкові оточено
 
 
 
 
 
 
Усі фото - Євген Руденко

Як відомо, наприкінці грудня Український інститут дослідження екстремізму оприлюднив дані про те, що у 2017 році кількість терористичних атак в Україні зменшилась у порівнянні з минулим роком, однак щомісяця в Україні здійснюють понад 120 терактів. 

Євген Руденко, УП

Теми: Харків Укрпошта поліція надзвичайна подія
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