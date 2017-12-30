У Харкові невідомий з вибухівкою захопив відділення "Укрпошти", всередині є люди

У Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти".

Як повідомляє кореспондент УП, представники поліції на місці події повідомили, що у захопленому приміщенні перебувають люди.

Територію біля місця інциденту оточено, на місці перебувають близько 20 авто патрульної поліції, пожежники та "швидка". На місці також працюють вибухотехніки, також має під’їхати "поліція діалогу" - переговірники.

На перехресті вулиць Матюшенка та Шевченка рух транспорту повністю перекрито. За даними місцевого видання "057.ua", дороги в районі станції метро "Київська" частково перекрито, пробка утворилася приблизно у кілометр завдовжки.

У поліції Харкова офіційно інцидент УП не прокоментували, відмовившись підтвердити сам факт події.

У свою чергу речник Нацполії Ярослав Тракало повідомив УП, що за попередньою інформацією, невідомий чоловік захопив приміщення відділення "Укрпошти", всередині є люди.

На місце виїхала слідчо-оперативна група і керівництво харківської поліції.

"За попередньою інформацією, чоловік всередині "Укрпошти" повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо", - повідомив Тракало.

Поліція просить журналіста УП не знімати подію на місці події.

Станом на 15:50 на місце події прибули кінологи.