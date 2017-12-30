У Харкові невідомий з вибухівкою захопив відділення "Укрпошти", всередині є люди
У Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти".
Як повідомляє кореспондент УП, представники поліції на місці події повідомили, що у захопленому приміщенні перебувають люди.
Територію біля місця інциденту оточено, на місці перебувають близько 20 авто патрульної поліції, пожежники та "швидка". На місці також працюють вибухотехніки, також має під’їхати "поліція діалогу" - переговірники.
На перехресті вулиць Матюшенка та Шевченка рух транспорту повністю перекрито. За даними місцевого видання "057.ua", дороги в районі станції метро "Київська" частково перекрито, пробка утворилася приблизно у кілометр завдовжки.
У поліції Харкова офіційно інцидент УП не прокоментували, відмовившись підтвердити сам факт події.
У свою чергу речник Нацполії Ярослав Тракало повідомив УП, що за попередньою інформацією, невідомий чоловік захопив приміщення відділення "Укрпошти", всередині є люди.
На місце виїхала слідчо-оперативна група і керівництво харківської поліції.
"За попередньою інформацією, чоловік всередині "Укрпошти" повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо", - повідомив Тракало.
Поліція просить журналіста УП не знімати подію на місці події.
Станом на 15:50 на місце події прибули кінологи.
Як відомо, наприкінці грудня Український інститут дослідження екстремізму оприлюднив дані про те, що у 2017 році кількість терористичних атак в Україні зменшилась у порівнянні з минулим роком, однак щомісяця в Україні здійснюють понад 120 терактів.
Євген Руденко, УП