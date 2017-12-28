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Щомісяця в Україні здійснюють понад 120 терактів - дослідження

Четвер, 28 грудня 2017, 16:47

Кількість терористичних атак в Україні у 2017 році зменшилась у порівнянні з минулим роком.

Про це йдеться повідомленні Українського інституту дослідження екстремізму.

Вказується, що натомість теракти стали "більш жорстокі, персональні та символічні".

"За офіційною статистикою у 2014 році щомісяця відбувалося 126 терактів, 2015 – 108, 2016 – 155, 2017 – 124. Тобто, в 2017 році показник менший за торішній, але більший за показник 2015 року", - йдеться у повідомленні.

В інституті заявили, що найбільші загрози для України продукуватиме Росія. За прогнозами організації у 2018 році продовжиться практика персональних терактів.

"Однією  головних проблем у боротьбі з тероризмом в Україні Петренко називаю відсутність дієвої системи покарань. Так, за 3 роки та 9 місяців зареєстровано 5804 кримінальних справ за статтею "терористичний акт". Або в середньому – 129 терористичних атак щомісяця. Покарано за цією статтею за 3 роки і 6 місяців – 15 осіб", - йдеться у повідомленні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Українатеракт
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