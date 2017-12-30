Захоплення "Укрпошти": За неперевіреною інформацією, в заручниках - 11 людей, є діти
У Харкові в заручниках у невідомого, який захопив відділення "Укрпошти", за неперевіреною інформацією - 11 осіб, серед яких 2 дітей.
Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Бех в ефірі "112 Україна".
Бех зазначив, що серед заручників може бути 9 дорослих та двоє дітей. Але поки підтвердження цієї інформації немає.
"Ми не розуміємо ні яка вибухівка у цієї особи, ні яка зброя. Він веде себе абсолютно спокійно. Зараз на місці є слідчо-оперативна група, група перемовників. Ми намагаємось встановити всі обставини", - зазначив він.
Бех зазначив, що чоловік зв’язується з поліцією, використовуючи телефони заручників.
"Ми поки не розуміємо його вимог. Питання в тому, що він каже, що не всі заручники були звільнені в ході перемовин, які нещодавно відбулись", - сказав Бех.
На місце інциденту прибув КОРД, поліція розширює оперативний периметр навколо місця інциденту, людей, які зібралися поруч, відтісняють далі.
Ближче до будівлі під'їхали дві машини пожежної служби та 6 машин "швидких".
Кафе та невеликі магазині, які розташовані поруч з "Укрпоштою", закриваються.
Як відомо, у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебувають люди, поліція уточнює інформацію про них.
За даними Нацполіції, невідомий заявив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про його вимоги нічого не відомо.
Українська правда