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Захоплення "Укрпошти": За неперевіреною інформацією, в заручниках - 11 людей, є діти

Субота, 30 грудня 2017, 16:01

У Харкові в заручниках у невідомого, який  захопив відділення "Укрпошти", за неперевіреною інформацією - 11 осіб, серед яких 2 дітей.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Бех в ефірі "112 Україна".

Бех зазначив, що серед заручників може бути 9 дорослих та двоє дітей. Але поки підтвердження цієї інформації немає.

"Ми не розуміємо ні яка вибухівка у цієї особи, ні яка зброя. Він веде себе абсолютно спокійно. Зараз на місці є слідчо-оперативна група, група перемовників. Ми намагаємось встановити всі обставини", - зазначив він.

Бех зазначив, що чоловік зв’язується з поліцією, використовуючи телефони заручників.

"Ми поки не розуміємо його вимог. Питання в тому, що він каже, що не всі заручники були звільнені в ході перемовин, які нещодавно відбулись", - сказав Бех.

Водночас кореспондент УП з місця подій повідомляє, що правоохоронці припускають, що у чоловіка, який захопив заручників, можуть бути спільники.
Поліція перевіряє людей, які зібралися біля поштового відділення та просить йти людей з дітьми, які перебувають поруч. 

На місце інциденту прибув КОРД, поліція розширює оперативний периметр навколо місця інциденту, людей, які зібралися поруч, відтісняють далі.

Ближче до будівлі під'їхали дві машини пожежної служби та 6 машин "швидких". 

Кафе та невеликі магазині, які розташовані поруч з "Укрпоштою", закриваються. 

 
 
Поліція перевіряє людей, які зібралися біля поштового відділення у Харкові, захопленого невідомим. Поліція підозрює, що в нього можуть бути спільники.
 
 
Усі фото - Євген Руденко, УП

Як відомо, у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебувають люди, поліція уточнює інформацію про них.

За даними Нацполіції, невідомий заявив, що  на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про його вимоги нічого не відомо. 

Українська правда

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Теми: ХарківполіціяУкрпоштазаручники
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