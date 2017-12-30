Захоплення "Укрпошти": За неперевіреною інформацією, в заручниках - 11 людей, є діти

У Харкові в заручниках у невідомого, який захопив відділення "Укрпошти", за неперевіреною інформацією - 11 осіб, серед яких 2 дітей.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Бех в ефірі "112 Україна".

Бех зазначив, що серед заручників може бути 9 дорослих та двоє дітей. Але поки підтвердження цієї інформації немає.

"Ми не розуміємо ні яка вибухівка у цієї особи, ні яка зброя. Він веде себе абсолютно спокійно. Зараз на місці є слідчо-оперативна група, група перемовників. Ми намагаємось встановити всі обставини", - зазначив він.

Бех зазначив, що чоловік зв’язується з поліцією, використовуючи телефони заручників.

"Ми поки не розуміємо його вимог. Питання в тому, що він каже, що не всі заручники були звільнені в ході перемовин, які нещодавно відбулись", - сказав Бех.