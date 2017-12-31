Трамп пояснив, навіщо так активно використовує соцмережі

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Неділя, 31 грудня 2017, 05:46

За допомогою соціальних мереж президент США Дональд Трамп протистоїть "фейковим новинам".

Про це він написав у twitter.

"Я використовую соціальні медіа не тому, що мені подобається, а тому, що це єдиний спосіб боротьби з ДУЖЕ нечесною і несправедливою "пресою", яку зараз часто називають медіа фейкових новин. Брехливі і неіснуючі "джерела" використовуються частіше, ніж будь-коли. Багато історій і повідомлень чиста фікція!", - заявив він.

Як відомо, президент США неодноразово критикував ЗМІ, звинувачуючи їх в упередженості і брехні.

На на своїй першій прес-конференції 11 січня Дональд Трамп посварився з CNN, назвавши телекомпанію "жахливою організацією", що публікує фейки.

Згодом Трамп звинуватив провідні американські ЗМІ - The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN - у поширенні фейкових новин і назвав їх "ворогами американського народу".

Крім того, Трамп звинуватив facebook в роботі проти нього під час президентської передвиборної кампанії в США в 2016 році.

Теми: Трамп США ЗМІ
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