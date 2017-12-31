Порошенко підписав зміни до бюджетного та податкового кодексів

Президент Петро Порошенко підписав закони про внесення змін до Бюджетного кодексу та до Податкового кодексу.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (№2233-VIII) та закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" (№ 2245-VIII) входять до бюджетного пакету законодавчих актів.

Перший, зокрема, уточнює порядок формування і виконання місцевих бюджетів, міжбюджетних взаємовідносин між державним та місцевими бюджетами, а також порядок фінансового забезпечення охорони здоров’я та освіти, соціального захисту громадян; створення Державного фонду розвитку водного господарства та удосконалення положень щодо діяльності Державного дорожнього фонду.

Зміни до бюджетного кодексу набувають чинності з 1 січня 2018 року, крім підпункту 5 пункту 37 розділу І, який набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Зміни до Податкового кодексу, зокрема, вирішують питання щодо блокування податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, здійснення індексації ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях.

Крім того, забезпечується внесення змін до правил безмитного ввезення товарів на територію України, у тому числі в міжнародних поштових та експрес-відправленнях; впроваджується ряд стимулюючих та преференційних норм, у тому числі щодо надання пільг за окремими видами діяльності та на певні види продукції; врегульовується питання індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та інше.

Цей закон також набуває чинності з 1 січня 2018 року, окрім деяких пунктів, що набирають чинності з дня наступного за днем опублікування, з 1 липня 2018 року, 1 січня 2019 року та з 1 січня 2025 року.