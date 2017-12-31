У новорічну ніч транспорт у Києві працюватиме довше

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Неділя, 31 грудня 2017, 10:05

У новорічну ніч роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту буде подовжено на 3 години.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

З 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня, 1 січня з 14:00 до 21:00, а також 7 січня з 12:00 до 15:00 тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до метро "Лук’янівська", тролейбуси № 16 – від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу, тролейбуси № 18 – від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу, автобуси № 24, № 114 курсуватимуть за трасою руху робочого дня. 

Фунікулер у ніч із 31 грудня на 1 січня працюватиме цілодобово. 

Окрім того, 1, 6, 7, 8 січня роботу громадського транспорту буде організовано за розкладом вихідного дня зі змінами, а 2, 3, 4 та 5 січня – за розкладом робочого дня зі змінами. 

Також у новорічну ніч, із 31 грудня на 1 січня, до 5 години ранку у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

Як відомо, на свята в Україні вулиці патрулюватимуть 10 тисяч силовиків, а рятувальники перейдуть на посилений режим несення служби.

Теми: Київ транспорт
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