Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На свята вулиці патрулюватимуть 10 тисяч силовиків

Вівторок, 26 грудня 2017, 13:57

Близько 10 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок під час Новорічних та Різдвяних свят, коли в Україні планується проведення масових заходів у 668-ми населених пунктах за прогнозованої участі 1 мільйона 662 тисяч громадян.

Про це 26 грудня повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує сайт МВС.

"Оперативна ситуація в країні залишається складною. Тому наголошую на необхідності відповідального ставлення до виконання завдань, чітких і професійних дій. До роботи вже залучено понад 8 тисяч поліцейських та 1 тисяча військовослужбовців Національної гвардії. У разі ускладнення оперативної ситуації на базі НГУ створені військові оперативні резерви чисельністю понад 4 тисячі військових", ‑ зазначив Яровий.

 

Він дав розпорядження здійснити ретельний розрахунок сил і засобів, забезпечити достатню кількість нарядів, патрулів, слідчо-оперативних та вибухотехнічних груп.

Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що для реагування на можливі надзвичайні ситуації у ДСНС на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько семи тисяч рятувальників та дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

"У разі ускладнення ситуації ми залучимо до 14-ти тисяч осіб та трьох тисяч одиниць техніки. Також в аеропорту "Жуляни" на бойовому чергуванні перебуває літак АН-26", – сказав Чечоткін, додавши, що у столиці та області на цілодобовому несенні служби перебуває 800 рятувальників та 200 одиниць техніки.

Теми: поліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: