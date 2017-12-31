У новорічну ніч трохи похолодає

В Україні напередодні нового року температура буде плюсовою на всій території України, внаслідок незначного похолодання в західних і північних областях можливий мокрий сніг.

Про це, посилаючись на синоптика Наталю Діденко, повідомляє в неділю "Інтерфакс-Україна".

31 грудня похолодає на Заході і Півночі, тому можливий мокрий сніг. На Сході, Півдні, в Центрі - одиничний дощ або туман. Температура плюсова.

1 січня новорічну ніч дощ пройде лише на Заході і Сході, вдень повсюдно в Україні переважно сухо, лише на Чернігівщині та Київщині, а також в Закарпатті та Луганщині невеликий дощ.

У Києві 31 грудня є ймовірність невеликого мокрого снігу вдень або ввечері. Найближчої ночі похолодає до 0-2 градусів морозу, вдень очікується +2 +3.

У столиці 1 січня новорічну ніч близько нуля, без істотних опадів, вдень потеплішає до +5, можливий невеликий дощ.